Voorlopig geen sprake van transfer naar AC Milan: De Ketelaere speelt gewoon mee met Club tegen FC Utrecht

Club Brugge Vormer drinkt shotjes met Hoefkens en Vanaken tapt pinten: een blik achter de schermen van het Brugse kampioenen­feest

Er is al veel gezegd, getoond en geschreven over de Brugse kampioenenenparty die afgelopen zondag tot in het holst van de nacht duurde, maar beelden vanop het ‘privéfeestje’ van de Brugse selectie in het Oud Gemeentehuis in Varsenare: die had u nog van ons te goed. Op de filmpjes is onder meer te zien hoe Ruud Vormer een shotje deelt met assistent-trainer Carl Hoefkens en hoe Hans Vanaken zijn vijfde Brugse oppergaai vierde door volleerd cafébaas te gaan spelen. En zeggen dat er komende zondag en maandag nog twee zulke feestjes op het programma staan...

17 mei