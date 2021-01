Voor ruim 20 miljoen euro: Krépin Diatta op weg naar AS Monaco, deal is nakend

Club Brugge Matchwin­naar Diatta: “Dit is waarom we elke dag zo hard werken”

17 december Krépin Diatta gaf na de 0-3-zege bij KV Mechelen toe dat niet hij, maar wel Onur Kaya de bal het laatst had geraakt bij de 0-1. “Ik scoorde één keer. Die andere goal was een eigen doelpunt onder druk van mij. Het is nu belangrijk om zo verder te doen. Dat ik topschutter ben van de ploeg? Het is altijd goed om te scoren, maar het belangrijkste is de ploeg. Ik geloof in de jongens en we werken hard voor elkaar. Ik miste in de eerste helft nog een dikke kans, dus ik zei tegen mezelf dat ik er alles moest aan doen om toch nog voor de overwinning te zorgen. Maar ik ben in vorm. Dit is waarom we elke dag zo hard werken. Ik ben heel blij, we hebben een goeie ploeg met hoge ambities. We willen zijn waar we vorig seizoen geëindigd zijn, het team is het allerbelangrijkste.”