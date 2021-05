Volgens Vormer was er wel degelijk stress: “Als je hoort dat Genk wint, dan word je natuurlijk zenuwachtig”

Club BruggeDe 17de landstitel uit de clubgeschiedenis is een feit. De ontlading was groot bij de Club-spelers, want er was wel wat stress. Ruud Vormer: “Natuurlijk, maar wij waren de besten. Klaar.”

Kampioen worden op het veld van Anderlecht. Het smaakt extra zoet voor Club Brugge. “Dit is dik verdiend, joh”, aldus kapitein Ruud Vormer. “Ik ben weken met de play-offs bezig geweest. Natuurlijk heb ik stress gehad. Als je hoort dat Genk wint, dan word je natuurlijk zenuwachtig. Maar dit is zo verdiend. We gaan er een feestje van maken.”

“Natuurlijk gaat het soms niet goed, maar we hebben altijd ons stinkende best gedaan. We wisten dat als we dat bleven doen, we ver konden geraken. We stonden 20 punten voor aan het eind van de reguliere competitie, plots gaan er daar tien van weg. Dat slaat op niets, maar we zijn kampioen en dat is het belangrijkste.”

Clinton Mata: “We hebben alles gegeven”

48 keer op het veld in de laatste 50 matchen van Club Brugge: Clinton Mata. De Belgische Angolees was opnieuw van goudwaarde voor de kampioen. “Dit is een zege voor de supporters. We hebben alles gegeven en getoond. We toonden mentaliteit en spirit, zelfs in de laatste minuten nog.”

“Er is veel gepraat over stress en die was er wel. Het beste antwoord is dat we nu kampioen zijn geworden. Ik ben er fier op. Mentaal en fysiek was het vat af, maar we zijn blijven werken. We mochten dit niet in zes matchen te grabbel gooien. Ik ga een lange feestnacht tegemoet, ja.”

