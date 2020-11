Vlaamse regering gelooft opnieuw in stadions voor Club én Cercle, maar obstakels zijn er nog genoeg

Belgisch voetbalLichte hoerastemming bij de Vlaamse regering, want het verloren gewaande dossier voor een nieuw voetbalstadion – voor Cercle – langs de Blankenbergse Steenweg is aangepast. Het gaat nu weer naar de Raad van State, in de hoop dat een stadion er nu wél mogelijk is en dat Club op die manier ook geruster kan bouwen op Jan Breydel. Ligt de weg nu eindelijk open of zijn er nog addertjes onder het gras?