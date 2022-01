Vincent Mannaert reageert voor het eerst na trainerswissel: “Alfred is een voetbaldier én weet wat het is om aan de top te werken”

Nadat Philippe Clement aangaf te willen vertrekken naar AS Monaco, kon Club Brugge snel schakelen. “Net als bij spelers werken we voor trainers met een schaduwstaf. Schreuder stond al een hele tijd op dat lijstje, net als anderen. Zo zijn we voorbereid op het onvoorziene. En dat was het vertrek van Clement. Waarom we voor Schreuder hebben gekozen? Hij was meteen beschikbaar, kent Club Brugge én is een echt voetbaldier. Hij weet wat het is om aan de top te werken. Zowel als assistent als hoofdcoach. Hij was zeer goed voorbereid voor ons gesprek en kende quasi alle spelers. Hij liet blijken dat hij Club al langer kende.”