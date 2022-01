VIDEO. Champions League-stunts en drie opeenvolgende titels: de hoogtepunten van Philippe Clement

In de zomer van 2017 werd Philippe Clement hoofdtrainer van Waasland-Beveren, nadat hij zich vijf seizoenen in de schaduw van (vooral) Michel Preud’homme had bekwaamd in het trainersvak als beloften- en assistent-coach bij Club Brugge. Bij de Waaslanders introduceerde de Antwerpenaar zijn winnaarsmentaliteit, maar na een half seizoen ging hij in op de lokroep van zijn ex-club Racing Genk. Clement vierde in de Luminus Arena de landstitel in 2019, waarna de weg open lag voor een terugkeer langs de grote poort naar Club Brugge. Goed voor nog eens twee kampioenschappen, in de “coronaseizoenen” 2020 (zonder play-offs na de afgebroken reguliere competitie) en 2021. Met blauw-zwart schitterde Clement ook op de Europese velden: een 2-2 gelijkspel op Real Madrid, maar vooral de 1-1 tegen het PSG van de pas getransfereerde Lionel Messi en 1-2 winst bij RB Leipzig dit seizoen vestigden de reputatie van Clement als meester-tacticus.