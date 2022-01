VIDEO. Alfred Schreuder leidt eerste training als coach van Club Brugge

Club Brugge VIDEO. Champions Lea­gue-stunts en drie opeenvol­gen­de titels: de hoogtepun­ten van Philippe Clement

Philippe Clement is de succesvolste Belgische trainer van de afgelopen vijf jaar - zoveel is duidelijk. Drie landstitels op rij, stunts in de Champions League en twee keer verkozen tot ‘Trainer van het Jaar’. Hierboven kan u zijn hoogtepunten als trainer in de Jupiler Pro League bekijken.

3 januari