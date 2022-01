Verrassing bij Club Brugge: Van der Brempt op weg naar Salzburg

Voor Van Der Brempt is de stap naar Salzburg een mooie transfer. De in 2017 naar Club overgekomen rechterflank vierde in september 2019 zijn debuut voor blauw-zwart, maar brak vorig seizoen pas echt door. Toen Club in maart een ware coronagolf onderging, maakte VDB naam met een doelpunt en prima wedstrijd tegen OH Leuven. Dit seizoen moest de Antwerpenaar zich echter tevreden stellen met een pak invalbeurten. Dat was ook zo vorige zondag op Standard.