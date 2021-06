Verliest Club Brugge sterkhouder? Sevilla aast op Clinton Mata

Club Brugge Vormer, Vanaken, Mechele en matchwin­naar De Ketelaere: “Natuurlijk was het moeilijk en was er stress, maar dit is zó verdiend”

21 mei De 17de landstitel uit de clubgeschiedenis is een feit. De ontlading was groot bij de Club-spelers, want er was wel wat stress. Ruud Vormer: “Natuurlijk, maar wij waren de besten. Klaar.”