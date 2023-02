Verketterd, verhuurd, maar nu terug (en weer in de basis bij Club): de verrijzenis van Jack Hendry die orde moet scheppen in de defensieve chaos

CLUB BRUGGEDe verrijzenis van Jack Hendry (27). De Schot keerde terug naar blauw-zwart na zes maanden Italië: “Ik was hier nog niet klaar.” Club voegt zo leiderschap en gif toe aan zijn defensie - of dat hoopt het toch.

BEKIJK. Dit was de topper tussen Antwerp en Club Brugge (met Hendry)

“Een no-brainer”, noemde hij zijn transfer naar Club destijds. “De ins en outs van een topclub ken ik. Op en top professioneel. En elke match moet gewonnen worden, dit terwijl iedereen net van jou wil winnen.”

Maar zijn tijd bij Club tot nu toe is het spiegelbeeld van zijn carrière - vol hindernissen. Basis, bank, verketterd, verhuurd aan Cremonese en uiteindelijk teruggehaald door Scott Parker. “Ik had het gevoel dat ik nog niet klaar was bij Club.”

Hendry lachte eens in de catacomben van de Bosuil. Waar hij door zijn nieuwe coach in de basiself gedropt werd. Met amper speelminuten in de benen. “Ik ben blij om terug te zijn, ik hou van deze club.”

Nieuwe trainer, nieuwe kans

De Schot deed het goed centraal in de defensie. Bewees dat hij met zijn duelkracht een meerwaarde kan zijn. Een over-mijn-lijkmentaliteit die de Brugse verdediging misschien wel miste de voorbije weken. “Hier kan ik op bouwen.” Een nieuwe trainer, een nieuwe kans dus voor Hendry.

Vorig seizoen kreeg hij nog achttien basisplaatsen bij de landskampioen. Maar toen Alfred Schreuder coach werd, verspeelde de verdediger zijn speelkansen. Met een paar domme acties en dito rode kaarten.

Waarna hij in de Schotse media zei dat hij ongelukkig was in Brugge én waar hij ook nog eens uithaalde naar zijn toenmalige trainer. “Hij is extreem hard voor mij. Je beste verdediger houd je toch in het team? De situatie moet veranderen. Ik ben niet naar Club gekomen om er op de bank te zitten.”

Schreuder bleef niet te lang stilstaan bij die uitspraken. De Nederlander bluste het brandje op geheel eigen wijze. “Hij heeft aangegeven dat hij niet tevreden is, dat hij wil spelen en dat hij het niet eens is met mij. Dat mag.”

BEKIJK. Club-trainer Schreuder reageert op de uithaal van Hendry: “Interview klopt niet.”

In de play-offs mocht Hendry nog twee keer aan een wedstrijd beginnen én scoorde hij op Antwerp een belangrijke goal in de titelmatch.

Onder Carl Hoefkens verloor de Schot dan weer alle krediet na een slechte prestatie op het veld van Eupen in het seizoensbegin.

Hij was de pendelaar van dienst. De ene keer wel in de ploeg, de andere keer ernaast. Een situatie die hij al vaker heeft meegemaakt in zijn carrière. Zijn ex-ploegen heten Dundee United, Partick Thistle, Wigan Athletic, Shrewsbury, Milton Keynes Dons, Melbourne City, KV Oostende en sinds kort ook Cremonese.

Volledig scherm Hendry na de match tegen Eupen, waarin hij alle krediet verspeelde van Hoefkens. © Photo News

Hendry werd door Club dit seizoen verhuurd aan de Italianen - zij hadden bovendien nog een aankoopoptie van zes miljoen euro bedongen. Alleen liep zijn avontuur in de Serie A af met een sisser. En een vervroegde terugkeer naar Brugge. “Het was niet de juiste keuze”, zegt hij. “De taalbarrière maakte het er niet gemakkelijker op. Toch heb ik er veel geleerd, vooral op defensief vlak.”

Die tactische bijscholing kan hem van pas komen bij Club. Een ploeg die de voorbije weken defensief op de sukkel was.

Parker wilde Hendry er graag bij. “Hij voegt kwaliteit en concurrentie toe aan de kern.” Leiderschap evenzeer.

Volledig scherm Hendry bij Cremonese © Photo News

Bij Oostende was hij één van de voortrekkers op het veld en in de kleedkamer. Wie ooit ‘Kustboys’ gezien heeft, herinnert zich ongetwijfeld zijn woede-uitbarsting na een wedstrijd tegen Standard. Waarin hij de acht jaar oudere Ari Skulason de huid volscheldt. Hem een ‘space cadet’ noemt. Vrij vertaald: een warhoofd.

Mentaal sterker

Hendry is mentaal sterker gekomen uit de afwijzingen uit het verleden. Op zijn twintigste dacht hij aan stoppen, worstelde met de dingen des levens.

Volledig scherm Parker in gesprek met Hendry en Mechele. © Photo News

In een interview met Het Laatste Nieuws: “De weg was hobbelig, maar het heeft me ijzersterk gemaakt. Ik heb geleerd wat winnen en prijzen winnen betekent. Bij Club komt dat uitstekend van pas. Bij Oostende moest ik me weer op de kaart zetten en dat is gelukt.”

De geschiedenis herhaalt zich. Na een jaar vol twijfels, rekent Club opnieuw op Hendry. Om orde te scheppen in de defensieve chaos. En om een beetje gif toe te voegen aan de selectie.

Volledig scherm © BELGA