Verbluffend: Hans Vanaken speelt straks 130ste wedstrijd op rij én nestelt zich stilaan tussen Brugse coryfeeën

Het gaat hard voor Hans Vanaken (28) - op weg om zich op termijn tussen de grootste helden uit de blauw-zwarte historie te scharen. Wanneer we stilstaan bij zijn statistieken, valt op hoe snel de Limburger zich tussen de coryfeeën nestelt.

Aan de vooravond van competitiematch nummer 200 was Vanaken sinds 2015 in 77 duels beslissend. Met een totaal van 62 goals dook hij de voorbije weken de top 10 van Club binnen, aangevoerd door Raoul Lambert met 215 goals in 374 competitiewedstrijden. Nog in die top 10: absolute legendes zoals Ceulemans en Verheyen, doelpuntenmakers zoals Degryse, Vermant of Staelens.

100% in play-offs

Opvallend genoeg speelde Vanaken onlangs op Moeskroen zijn 125ste match op rij voor Club, vanavond volgt al nummer 130. Sinds de competitiewedstrijd in Sint-Truiden op 11 maart 2018 miste Vanaken geen enkele partij. Verbluffend. Lambert, Ceulemans of Verheyen inhalen qua aantal goals wordt quasi onmogelijk, maar aan dit tempo kan Vanaken straks de 95 treffers van Degryse nog overtreffen. Bovenop de 199 competitiematchen, speelde Vanaken ook nog eens 66 Europese of bekermatchen. Wat hem nog eens 16 extra goals en 9 assists opleverde.

Nog een opvallend gegeven wat zijn 199 competitiematchen betreft: hij miste tot dusver in Brugse loondienst geen enkele wedstrijd in de play-offs. Veertig op veertig, met daarbij 12 doelpunten en 12 assists wanneer het in april en mei om de knikkers gaat. In meer dan de helft van de play-off-wedstrijden was-ie beslissend sinds hij het shirt van Club draagt. Afwachten of de tweevoudige Gouden Schoen ook in zijn 200ste match zijn statistieken opkrikt: tot dusver was Vanaken tegen KV Mechelen goed voor 3 goals en 7 assists in 15 matchen.

TOTAAL:

Aantal matchen: 199

Aantal matchen beslissend: 77

Aantal goals: 62

Aantal assists: 50

2020-2021

Aantal matchen: 16

Aantal matchen beslissend: 7

Aantal goals: 5

Aantal assists: 5

2019-2020

Aantal matchen: 29

Aantal matchen beslissend: 12

Aantal goals: 13

Aantal assists: 3

2018-2019

Aantal matchen: 40

Aantal matchen beslissend: 21

Aantal goals: 14

Aantal assists: 17

2017-2018

Aantal matchen: 39

Aantal matchen beslissend: 13

Aantal goals: 11

Aantal assists: 12

2016-2017

Aantal matchen: 39

Aantal matchen beslissend: 11

Aantal goals: 9

Aantal assists: 4

2015-2016

Aantal matchen: 36

Aantal matchen beslissend: 13

Aantal goals: 10

Aantal assists: 9

Top tien doelpuntenmakers bij Club Brugge in competitie:

1) Raoul Lambert - 215 goals in 374 matchen

2) Jan Ceulemans - 193 goals in 407 matchen

3) Gert Verheyen - 154 goals in 415 matchen

4) Johny Thio - 107 goals in 290 matchen

5) Marc Degryse - 95 goals in 182 matchen

6) Lorenzo Staelens - 75 goals in 286 matchen

7) Sven Vermant - 71 goals in 314 matchen

8) Pierre Carteus - 66 goals in 213 matchen

9) Hans Vanaken - 62 goals in 199 matchen

10) René Vandereycken - 61 goals in 231 matchen

