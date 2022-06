Vedette op retour Andy Carroll is financieel haalbaar, maar... Club maakt zich geen illusies over zijn staat van paraatheid

Club BruggeVan een contract is nog lang geen sprake, wél test Club Brugge niemand minder dan… Andy Carroll. Hoewel hij financieel haalbaar is, lijkt de kans miniem dat blauw-zwart de Engelse vedette straks zal vastleggen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Toen-ie donderdag zijn entree maakte, hadden de spelers van Club Brugge het Basecamp al verlaten. Ook zij keken raar op toen de naam van Andy Carroll in de namiddag plots aan hun werkgever gekoppeld werd. Rond die tijd werd de ex-aanvaller van Newcastle United en Liverpool eerst aan fysieke testen in Westkapelle en later ook aan een medische screening in het ziekenhuis onderworpen. Op vraag van de entourage van de speler, die vorige week transfervrij in Brugge werd aangeboden. ‘Wie niet waagt, niet wint’, dacht men bij de landskampioen. Al maakt men zich bij Club intern weinig illusies.

Vandaag moet in eerste instantie blijken of Carroll, sinds zijn vertrek bij West Ham in 2019 zonder veel succes actief bij opnieuw Newcastle, Reading en West Bromwich Albion, nog voldoende fit is voor topvoetbal. Indien dat het geval blijkt, komt hij mogelijk in aanmerking voor een proefperiode. Daaruit moet blijken of hij effectief ook een meerwaarde zou zijn voor blauw-zwart. Volgens onze informatie is de kans miniem dat het straks tot een proefperiode, laat staan een verbintenis komt.

Volledig scherm © Photo News

De boomlange Carroll scoorde slechts 9 goals in de laatste 5 seizoenen. Vooral bij de Hammers en tijdens zijn tweede periode bij Newcastle (2019-2021) was-ie quasi non-stop geblesseerd. Afgelopen seizoen beperkte zich dat tot kwaaltjes, toch zag WBA geen graten in een contractverlenging. Mede door een gebrek aan professionaliteit. Wat dan wel weer geen obstakel zou mogen zijn, is het salaris van Carroll, ooit in zijn topjaren goed voor een slordige 4 miljoen euro per jaar. Zijn loon na Nieuwjaar bij West Bromwich is niet gekend, wél speelde hij daarvoor enkele maanden bij Reading voor slechts 1.000 pond of ongeveer 1.160 euro per week. Een loonstrookje waar zelfs een Belgische middenmotor zijn broek niet aan zou scheuren.

Mochten zowel de test van Carroll als een eventuele proefperiode tegen de verwachtingen in meevallen, iets waar Club weinig rekening mee houdt, dan maakt één van de grootste vedettes ooit zijn entree in de Jupiler Pro League. Zover is het evenwel bijlange nog niet. Wordt snel vervolgd.

Volledig scherm © REUTERS