Vanaken schaart zich in uniek rijtje: 5 goals in 5 opeenvolgende CL-matchen, slechts 4 doen beter

Champions League‘Geen vier zonder vijf’, schreven we na Leipzig. Wel, Hans Vanaken deed het - ondanks de troosteloze avond - gewoon opnieuw. Vijf goals in vijf opeenvolgende Champions League-matchen, il faut le faire . Van een fantastische reeks gesproken.

Mister Champions League - en of Hans Vanaken zijn bijnaam niet gestolen heeft. Club keek tegen een hopeloze 0-4-achterstand aan, toch zorgde de spelmaker voor een hoogtepunt. Met zijn vijfde Champions League-goal in evenveel matchen zette hij Jan Breydel eventjes in lichterlaaie. Een vintage Vanaken-doelpunt: de tweevoudige Gouden Schoen duwde andermaal het leer in één tijd tegen de touwen na een goeie infiltratie. Een bekroning van zijn betere tweede helft nadat hij voor de rust amper in beeld was gekomen.

Met zijn vijfde goal in vijf opeenvolgende matchen schaart Vanaken zich in een uniek rijtje goalgetters. Enkel Ronaldo (11 op rij), Cavani (7 op rij), Yilmaz (6 op rij) en Chamakh (6 op rij) deden ooit beter in het kampioenenbal (zie visual bovenaan). Vanaken mag trots zijn op zijn reeks, ook al leverde zijn goal na de zeges tegen Zenit en Leipzig en de gelijke spelen tegen Lazio en PSG voor het eerst geen puntengewin op: “Tegen PSG waren we rustig aan de bal en vonden we openingen, vandaag lukte dat te weinig. En dan krijg je zo’n uitslag.”

Volledig scherm Hans Vanaken. © BELGA

Wat onze landgenoten betreft, kent Vanaken intussen geen gelijke. Romelu Lukaku, Dries Mertens en Gilles De Bilde scoorden ooit drie keer op rij, intussen zette Vanaken nóg twee stappen verder. In Leipzig gaf zijn vierde opeenvolgende goal Vanaken ‘een fantastisch gevoel’, gisteren kwam hij niet terug op zijn nu al vijfde doelpunt ‘in a row’. Ondanks de zware nederlaag is zijn treffer ongetwijfeld meer dan een doekje voor het bloeden: “Er komen nog drie matchen en daarin gaan we zoveel mogelijk punten proberen halen. Je moet ook niet belachelijk doen: vooraf werd er gewag gemaakt dat we 0 op 18 zouden halen, nu hebben we 4 op 9. Daar mogen we zeer tevreden mee zijn.”

Vanaken blijft maar scoren in de Champions League. Met zijn negende hijst hij zich naast Eden Hazard en telt hij nu één doelpunt minder dan Kevin De Bruyne. Lukaku (14) of Mertens inhalen (16), dat wordt andere koek. Afwachten of hij zijn lijstje over twee weken in Manchester verder vorm kan geven. Geen vijf zonder zes toch, Hans?

Volledig scherm Hans Vanaken. © VTM