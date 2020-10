Vanaken is nu recordschutter van Club in de Champions League: “Ik had veel liever niet gescoord tegen Lazio, maar wel gewonnen”

Club Brugge Voor onze Club-wat­cher mag Champions League en Anderlecht snel komen: “Hier word je niet beter van”

28 september Another day at the office. Eén die gefocust en vermakelijk van start ging, waarna Club eventjes indommelde, maar uiteindelijk toch voldaan naar huis trok. Dat die groepsfase van de Champions League maar snel begint.