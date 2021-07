Vanaken en Sobol hervatten bij Club Brugge

Beide spelers kregen de voorbij weken van coach Philippe Clement vakantie na het EK, dat voor hen eindigde in de kwartfinales. Vanaken, die alleen in de derde groepswedstrijd tegen Finland (2-0 winst) in de ultieme slotfase speelminuten kreeg, werd met de Rode Duivels uitgeschakeld door latere winnaar Italië (1-2). Sobol, die net als Vanaken als invaller in het slot maar in één EK-partij in actie kwam, zag met Oekraïne zijn parcours gestopt door Engeland (0-4).