Van leerkracht toegepaste economie tot (interim)coach van Club Brugge: de steile opgang van Rik De Mil, de man die Club moet reanimeren

Uppercut van jewelste voor Club Brugge in hun stadiondossier. Vanmiddag kreeg blauw-zwart namelijk te horen dat ze hun bouwvergunning (voorlopig) weer kwijt zijn. Of hoe hun plannen van een nieuwe voetbaltempel nog maar eens vertraging oplopen. In het gunstigste scenario zal het zeker een halfjaar duren voor ze opnieuw aan een eerste spadesteek kunnen denken.