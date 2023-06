Van “F*cking Pussies” tot “Ik heb België heet gemaakt”: de meest krasse uitspraken van Noa Lang

Om een straffe quote heeft hij nooit verlegen gezeten. De voorbije drie jaar was Noa Lang een even grote sensatie op het veld als ernaast. “Als ik bij Ajax of PSV had gedaan wat ik drie seizoenen bij Club Brugge heb gedaan, speelde ik nu bij een Europese topclub”, liet hij zich in Nederland bij Ziggo Sport ontvallen. “Blijkbaar verkopen ze in België niet zo goed.” Lang zoals u hem kent, puur en onversneden.

KIJK. Noa Lang: “Ik ben tenminste iemand die zegt wat ik denk”

6 oktober 2020: In een door de coronacrisis verlengde transferperiode haalt het Club Brugge van Philippe Clement op de valreep nog een versterking binnen. Noa Lang, een Rotterdammer met een opleiding in Amsterdam. Welkom Noa Lang. In een gesprek vlak voor zijn transfer met vriend en ex-voetballer Andy van der Meijde toont Lang meteen z’n ambitie. “Ik ben gemaakt voor de Champions League”, klinkt het blakend van zelfvertrouwen.

Volledig scherm Noa Lang bij z'n officiële voorstelling bij Club Brugge op 6 oktober 2020. © Photo News

20 mei 2021: Lang maakt meteen indruk. In zijn eerste, niet eens volledige, seizoen maakte hij 16 doelpunten in de competitie. Lang loodst Club naar de titel, maar gaat even uit de bocht op het titelfeest achteraf. “Nog liever dood dan Sporting Jood”, brult hij door de microfoon, een sneer richting Anderlecht-fans. Het komt hem op een reprimande van de KBVB te staan, Lang krijgt een aangepaste sanctie. Zo moet hij een educatief en gegidst bezoek brengen aan Kazerne Dossin in Mechelen, een museum over de Holocaust en mensenrechten.

Volledig scherm Noa Lang scandeert "Liever dood dan Sporting-jood" © RV

29 november 2021: Lang kent een moeilijke start van zijn tweede seizoen in Jan Breydel en kan ook op de Champions League campagne zijn stempel niet drukken. Een hamstringblessure, een coronabesmetting,... Maar eind november op Genk staat Lang plots op met een goal en een assist. ‘Te sterk voor Limburg’, gooit hij achteraf op z’n Instagram. Plagend richting Genkse fans die hem ‘te zwak voor Amsterdam’ hadden genoemd. In een tv-interview snoert hij op z’n eigenwijze manier de criticasters de mond. “Mensen praten veel. Ze moeten zwijgen. Ik scoor. Ik geef een assist. Ik bepaal.”

Volledig scherm © Photo News

13 januari 2022: Door z’n waanzinnige eerste seizoenshelft van 2021 behoort Noa Lang sowieso tot de kanshebbers op de Gouden Schoen. Hij haalt het uiteindelijk niet. Lang moet het afleggen in de verkiezing en hij wordt 2de na laureaat Paul Onuachu. In de tv-uitzending kan hij een cynisch lachje niet onderdrukken. “Ach, ik had dit wel verwacht. Ik gun het Paul ook, ben blij voor hem. “Als je zoveel doelpunten maakt, is dat een topprestatie.” Met een knipoog: “Iedereen weet wie de beste voetballer is: ik”, aldus Lang in een eerste reactie aan HLN.

KIJK. Lang: “Als iemand de Schoen verdient, ben ik het wel”

Volledig scherm Noa Lang blijft ontgoocheld achter op de Gouden Schoen. © VTM

1 juni 2022: Het grote afscheidsinterview van Noa Lang in HLN is een aaneenschakeling van krasse uitspraken. Met als hoogtepunt: “België gaat me missen, ik heb jullie voetbal heet gemaakt. Ik heb hier niets meer te leren.” En ook: “Ik ben een entertainer. Mensen komen naar het stadion voor jongens als ik.” Lang hoopte afgelopen zomer te vertrekken bij Brugge - Leeds leek lange tijd een optie - maar bleef uiteindelijk op Jan Breydel.

Volledig scherm Noa Lang in Rotterdam. © Sammy

12 december 2022: Louis van Gaal neemt Noa Lang mee naar het WK in Qatar. In de verloren kwartfinale tegen Argentinië speelde Lang zeven minuten. Achteraf laaien de gemoederen flink op. “Ze deden stoer. Echt stoer. Terwijl ze net hadden gewonnen. Ga dan toch lekker zelf juichen. Of wat handen schudden. Maar doe toch niet zo. Daarom gaat Argentinië het WK ook niet winnen. “Trouwens, binnenkort zie ik er een paar van hen terug, als ik na Nieuwjaar met Club tegen Benfica moet.”

Volledig scherm © Photo News

19 februari 2023: Het draait niet bij Club Brugge en onder de nieuwe coach Scott Parker gaat het van kwaad naar erger bij Club. In de derby tegen Cercle Brugge zet Lang z’n team op voorsprong, maar tot tweemaal toe keerde Cercle terug. Lang is ziedend na het 2-2 gelijkspel. “F*cking pussy’s! Elke f*cking week!”, schreeuwt hij door de catacomben.

KIJK. Noa Lang vloekt in spelerstunnel: “Elke fucking week!”

Volledig scherm © Photo News

7 maart 2023: voor de return tegen Benfica. Club Brugge staat in Lissabon voor de onmogelijke opdracht om een 0-2 nederlaag uit de heenwedstrijd op te halen, de return zou op 5-1 eindigen. De ploeg draait vierkant, maar Lang blijft vooral in zichzelf geloven. “Is de achtste finale in de Champions League - of de knock-outfase - het niveau van Club Brugge en Noa Lang?” Lang: “Nou, ik kan in de toekomst verder geraken dan de achtste finale, hoor. Mijn motivatie is alleszins heel groot. Hier droom je van als kleine jongen. Ik ben dankbaar dat ik hier sta met deze mooie club. Ik hoop de kwartfinale te halen. (grijnst) Het is dichter bij waar ik hoor.”

Volledig scherm © PhotoNews

29 april 2023: In één van z’n laatste interviews gunt Lang ons een blik op z’n tattoos. Van Notorious BIG tot Nelson Mandela en Michael Jordan. Hij heeft het ook over z’n manier van goals vieren: vingertje op de mond, iedereen het zwijgen opleggen. “Die vinger op mijn mond is een beetje mijn kenmerk geworden. Omdat ik weet hoeveel dat met mensen doet. Ik geniet bovendien wel van die sensatie. Stiekem veel mensen, denk ik. Behalve als je voor de andere ploeg supportert. Dan haat je zulke gebaren. Maar als ik voor hun club zou uitkomen, dan was ik hún held geweest. Daar ben ik zeker van.”

Volledig scherm © RV / RV / RV / Instagram

21 mei 2023: In de play-offs waar Club Brugge geen rol van betekenis meer speelt, doet Lang toch van zich spreken. Club vloert Antwerp in volle titelstrijd en Lang gaat even treiterig op de bal staan. Hij krijgt het aan de stok met Toby Alderweireld. “Alderweireld wou een beetje stoer doen, hij was geïrriteerd door de nederlaag.” “Ik ben zo’n type speler, maar dan moet je mij aanpakken in een duel. En mij niet als een kleine baby bij de kraag komen pakken.”

Volledig scherm © Photo News