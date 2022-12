UPDATE. Club voert verregaande onderhandelingen met kandidaat-opvolgers voor Hoefkens, Deens bondscoach Hjulmand wordt het alvast niet

Vanochtend, 10u30.

Een kort en krachtig persbericht op de website van blauw-zwart. “Deze ochtend werd de samenwerking met Carl Hoefkens stopgezet.” Hij is de eerste coach die in Brugge ontslagen wordt sinds Juan Carlos Garrido in 2013.

Ongetwijfeld een klap voor de jonge trainer die ’s morgens op het Kasteel van Bever werd ingelicht over de beslissing van het duo Verhaeghe-Mannaert. Hoefkens bedankte niet veel later na het gesprek zijn technische staf van de voorbije maanden.

Hoefkens had nochtans met veel goesting en drive overgepakt van Alfred Schreuder vorige zomer. “Hij is een Clubman pur sang”, zegt Vincent Mannaert op de clubwebsite. “Zijn bijdrage en inzet voor Club NXT en als assistent werden enorm gewaardeerd.”

KIJK. Het bewogen parcours van Hoefkens bij Club Brugge

Maar helemaal overtuigen kon Hoefkens enkel in de Champions League. Hij zorgde, samen met zijn ploeg, voor een onvergetelijke campagne. In een groep met Bayer Leverkusen, Porto en Atlético Madrid stootte Club door naar de achtste finale — waarin het uitkomt tegen Benfica. Op die Europese avonden viel zowat alles op zijn plaats. Mannaert: “Zijn aandeel in de succesvolle Champions League-campagne kan niet worden onderschat.”

Het ontslag van Hoefkens kwam echter niet als een verrassing. Zo goed het was in de Champions League, zo matig liep het in eigen land. Vorige week uit de Croky Cup gekegeld door STVV. En Club staat slechts op een vierde plaats in de Jupiler Pro League. Het telt al twaalf punten achterstand op leider Racing Genk. Hoewel er fors geïnvesteerd werd — blauw-zwart legde onder meer zestien miljoen euro op tafel voor Roman Yaremchuk. Voor Club liggen de verwachtingen hoger na drie landstitels op rij. “Onze keuzes afgelopen zomer leverden in de Belgische competitie en de Beker van België niet het gewenste spelniveau en resultaat”, besloot Mannaert. “We maken nu werk van de best mogelijke opvolging voor Club.”

Snel schakelen

Wie dat wordt, is voorlopig onduidelijk. Uit het verleden is gebleken dat ze in Brugge snel kunnen schakelen bij het vertrek van een trainer. Verhaeghe en Mannaert hadden al een shortlist klaar met coaches die onmiddellijk kunnen overnemen. Enkelen van hen werden al vóór het gelijkspel tegen OHL gepolst. Onder hen alvast Deens bondscoach Kasper Hjulmand. Die liet in een recent gesprek blijken niet geïnteresseerd te zijn. Ex-bondscoach Roberto Martínez beweerde dan weer in gesprek met VTM Nieuws niet met Club te hebben gesproken.

KIJK. Roberto Martínez over de mogelijke interesse van Club Brugge

Lang zal het in ieder geval niet duren voor blauw-zwart zijn nieuwe T1 presenteert, met wie momenteel verregaande onderhandelingen worden gevoerd. Wellicht een buitenlander met de nodige renommé en ervaring. Hoefkens’ assistenten werden vooralsnog niet bedankt voor bewezen diensten. Al ligt hun lot hoogstwaarschijnlijk in de handen van de nieuwe coach.

Die nieuwe coach krijgt dan een volle week om de ploeg klaar te stomen voor het verdere verloop van de competitie. De hervatting oogt zwaar met wedstrijden in Genk en tegen Anderlecht.

Kasper Hjulmand.

KIJK. Onze analist Gilles De Bilde: "Hoefkens is er in moeilijke omstandigheden niet in geslaagd het tij te keren"

KIJK. CEO Vincent Mannaert en voorzitter Bart Verhaeghe zaten vandaag samen in het kasteel van Bever

KIJK. Carl Hoefkens is niet langer de trainer van Club Brugge

Volledig scherm © Photo News