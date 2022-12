UPDATE. Club drijft zoektocht naar nieuwe coach op, Hoefkens nog niet officieel ontslagen

Club BruggeHet lijkt onvermijdelijk dat Carl Hoefkens (44) aan zijn laatste dagen als trainer van Club Brugge bezig is. Hoewel hij nog niet officieel ontslagen is, drijft blauw-zwart de zoektocht naar een opvolger op.

KIJK. Stilte voor de storm op het Belfius Basecamp?

Het ontslag van Carl Hoefkens hangt sinds maandagmiddag in de lucht, maar was ook vandaag nog niet officieel. Bij Club Brugge bleef het windstil. Zowel in het Belfius Basecamp, waar Mignolet iets kwam ophalen en ook Boyata even langskwam, als bij het bestuur.

Blauw-zwart intensifieerde de zoektocht naar een nieuwe trainer intussen, iemand die de Bruggelingen straks in het nieuwe jaar terug terug op de rails moet krijgen. Die zoektocht was al vóór maandagmiddag in gang gezet. Mogelijk krijgt Hoefkens pas zijn C4 op het moment dat er een akkoord is bereikt met een nieuwe coach. Dat Club ook na Nieuwjaar doorgaat met Hoefkens, lijkt na de recente gebeurtenissen uitgesloten.

Ook vandaag en de komende dagen blijft het in het Basecamp in ieder geval stil. De ganse groep kreeg vrij tot na Nieuwjaar, wanneer de voorbereiding op de belangrijke match in Genk zal worden aangevat. Of dat tegen die tijd met een nieuwe coach zal zijn, valt af te wachten.

