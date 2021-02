Uitkijken naar Dirar, pleintjesvoetballer op leeftijd: “Je ziet dat hij de voorbije maanden goed getraind heeft”

Club Brugge Transfer is rond: Krépin Diatta trekt voor ruim 20 miljoen euro naar AS Monaco

21 januari De transfer is officieel. Krépin Diatta (21) verlaat Club Brugge en trekt naar AS Monaco. Blauw-zwart zou ruim 20 miljoen euro vangen voor de flankaanvaller, plus nog een percentage op een eventuele doorverkoop. Diatta tekende er een contract voor vijf jaar.