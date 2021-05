Uitgerekend Hans Vanaken bezorgt Club de titel: “Dit voelt heel lekker. Héérlijk!”

Club BruggeMet het hoofd en met de borst. Tweemaal Hans Vanaken. Kampioenenmaker in het hol van de leeuw: “Als het moet, dan staan we er.”

Et voilá, de patron heeft gesproken. Hans Vanaken, net op tijd in ere hersteld door Philippe Clement, man van de match in de titelwedstrijd met zijn elfde en twaalfde doelpunt tegen Sporting Anderlecht. De spelmaker toonde Club Brugge de weg in het Astridpark, daar waar hij zijn vierde landstitel in zes jaar tijd pakte met blauw-zwart. Waanzinnige cijfers in het moderne voetbal van vandaag.

Eerst effende hij het pad met de borst, na de gelijkmaker deed-ie dat nogmaals met het hoofd. Twee keer op aangeven van Charles De Ketelaere stond hij op de juiste plek, goed voor doelpunt nummer 10 en 11 dit seizoen: “Scoren en beslissend zijn in een titelmatch, dat voelt heel erg lekker (glimlacht). Héérlijk! Met Lokeren is mij dat hier ook ooit eens gelukt - ik had inderdaad een kleine déjà vu.”

Het was geen hogere wiskunde, voorspellen dat Vanaken op Anderlecht in de basiself zou terugkeren. De spelmaker deed dat in een voor blauw-zwart atypische ruit op het middenveld met ook nog Vormer, Rits en Balanta. Als diepste man, dicht bij gelegenheidspitsen De Ketelaere en Lang - een geslaagd concept. “Club heeft Vanaken een beetje geprikkeld en hem de juiste motivatie gegeven”, sprak Kompany daags voor de wedstrijd. En zo geschiedde - na de winning goal tegen Antwerp deed-ie ook het nodige in het Astridpark. Een belangrijke goal in het begin van elke speelhelft - ‘just what they needed’. Vanaken plaatst zich zo naast Raoul Lambert, die ook negen keer scoorde in competitieverband tegen de eeuwige rivaal. Reken er nog zijn drie goals namens Lokeren bij en dan scoorde niemand meer tegen paars-wit dan Vanaken.

De tweevoudige Gouden Schoen eindigt het seizoen zo met een hoogtepunt. Een seizoen dat mogelijk zijn minste was sinds zijn komst naar Club. Door omstandigheden ook. De slechte start werd hem en Vormer al dan niet terecht aangewreven, er was de heisa rond zijn schorsing en ook nog een Covid-19-besmetting. Zijn statistieken werden dan wel in extremis wat opgesmukt - 11 goals en 7 assists -, over de ganse rit bekeken heeft-ie het al beter gedaan: “Die twee goals zijn geen revanche voor mij - zo bekijk ik het niet. Er wordt altijd veel gezegd en geschreven over prestaties, maar je wil gewoon zo goed mogelijk doen. Het was de laatste tijd iets minder, maar dat was ook van de ganse groep zo. Als we er moeten staan, dan staan we er. Het is niet gemakkelijk om van 20 punten voorsprong naar 10 punten voorsprong te gaan. Het hoofd koel houden, dat is een enorme kwaliteit van deze groep.”

Voor Vanaken, die Club onlangs in een interview met onze krant eeuwig trouw zwoer, is het seizoen nog niet helemaal voorbij: “Straks volgt het EK, maar eerst wil ik een aantal dagen genieten. Het weekje rust na zondag is welgekomen. Erna kan ik opnieuw fris aan het EK beginnen.”

