Tussen Zenit en Zenit: hoe euforie sinds de zege in Sint-Petersburg plaats maakte voor bekommernissen in Brugge

Club Brugge “Club is geen burcht meer”: onze chef voetbal stelt vast hoe veel Bruggelin­gen niet meer doen wat van hen verwacht wordt

4 november Het is nooit een wedstrijd geweest. Natuurlijk omdat Borussia Dortmund zo goed is. Maar ook omdat Club weer eens de goals makkelijk weggaf. Een gebrek aan defensieve efficiëntie is in de eerste plaats de schuld van de bewuste verdedigers. Maar Philippe Clement is als trainer verantwoordelijk.