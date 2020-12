Turkse ref Cüneyt Çakir leidt Lazio - Club

Champions League Club aangekomen in Rome voor cruciale Champions Lea­gue-clash, Mignolet: “We zullen top moeten zijn. Maar we geloven dat het kan”

12:30 Club Brugge is gearriveerd in Italië, waar morgenavond de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Lazio wacht. Als de Bruggelingen winnen in Rome, dan overwinteren ze op het kampioenenbal. Dat zou een flinke stunt zijn. Maar Club gelooft er in elk geval in, zo zei doelman Simon Mignolet vlak voor het vertrek op de luchthaven van Oostende.