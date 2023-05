Trekt De Mil met Hoefkens naar Engeland?

Nadat-ie STVV en ook KV Kortrijk weigerde, voert Carl Hoefkens momenteel onderhandelingen in The Championship. Mogelijk volgt Rik De Mil hem richting de Engelse tweede klasse… en is Club Brugge deze zomer na Hoefkens ook De Mil kwijt.

De kans is volgens onze informatie groot dat ex-trainer bij Club Brugge Carl Hoefkens straks de plas oversteekt en in navolging van Vincent Kompany aan de slag gaat als hoofdtrainer in The Championship. De eerder dit seizoen ontslagen coach voert concrete onderhandelingen in Engeland, waar hij eerder als speler aan de slag was bij West Bromwich Albion en Stoke City. Hoefkens weigerde dit voorjaar aanbiedingen van STVV en KV Kortrijk. Hij bedankte voor de projecten die hem in Haspengouw en Zuid-West-Vlaanderen werden voorgesteld.

Als Hoefkens straks daadwerkelijk in Engeland zijn handtekening plaatst, is het niet uitgesloten dat Rik De Mil zijn pad volgt. De twee zijn onafscheidelijk. Ook nadat de huidige hoofdtrainer van Club met enige vertraging zijn plaats innam, bleef hun band onaangeraakt - niet vanzelfsprekend in de voetballerij. Ze delen dezelfde filosofie op en naast het veld. Met hoge pressing en moderne accenten enerzijds, met veel aandacht voor de ontwikkeling van jonge talenten binnen een club anderzijds. Het zou alvast geen verrassing zijn mochten beiden snel herenigd worden. En dat De Mil net als begin dit seizoen opnieuw in de rol van assistent kruipt aan de zijde van Hoefkens. Want hoe gelukkig de huidige T1 ook is in Knokke-Heist, een Engelse aanbieding is ook voor hem ongetwijfeld aanlokkelijk.

Volledig scherm De Mil in gesprek met Meijer na Club Brugge - Union. Pas na het seizoen zit Club Brugge samen met de huidige T1. © Photo News

Voor De Mil is Engeland evenwel niet de enige optie die op tafel is. Behoudens verrassingen kan hij in ieder geval als assistent in het vertrouwde Belfius Basecamp aan de slag blijven. Daar waar er ook nog steeds geen beslissing is gevallen wat betreft het hoofdtrainerschap. In eerste instantie komt De Mil, ondanks zijn mooi parcours als T1, daar niet voor in aanmerking. Nadat Club Brugge Carl Hoefkens in december al diende te ontslaan, wil het niet nóg van een talentvolle coach afscheid moeten nemen. Stel dat een nieuw experiment met De Mil zou mislukken, dan is blauw-zwart na Hoefkens binnen afzienbare tijd ook die andere getalenteerde trainer kwijt. De Mil zelf wil intussen hoofdtrainer worden van Club. Volgens zijn entourage smaakt de voor hem geslaagde en succesvolle passage als tussenpaus naar meer. Momenteel neigt Club eerder naar de optie om dat niet te doen, maar zeg nooit nooit: “De club heeft duidelijk gecommuniceerd,” aldus De Mil vrijdagmiddag op zijn persconferentie. “Na de play-offs zullen we samen zitten en kijken wat de toekomst brengt. En dan zullen we met alle partijen samen de beste beslissing nemen.”

Ongeacht de functie die hem binnen Club Brugge voor volgend seizoen wordt voorgelegd, riskeert blauw-zwart de Eeklonaar deze zomer kwijt te spelen. Niet zozeer aan een andere Belgische eersteklasser, wat ook niet uitgesloten kan worden, maar veeleer aan Carl Hoefkens en diens project over het kanaal. Zowel voor Club Brugge als voor De Mil breken spannende tijden aan. En het hoeft niet tot na de slotspeeldag te duren vooraleer er knopen worden doorgehakt. Het was vorig jaar rond deze tijd dat uw krant het nieuws naar buiten bracht dat blauw-zwart zich aan een avontuur met Hoefkens als T1 van Club zou wagen.

Volledig scherm © Photo News