Transfer is rond: Krépin Diatta trekt voor ruim 20 miljoen euro naar AS Monaco

Club BruggeDe transfer is officieel. Krépin Diatta (21) verlaat Club Brugge en trekt naar AS Monaco. Blauw-zwart zou ruim 20 miljoen euro vangen voor de flankaanvaller, plus nog een percentage op een eventuele doorverkoop. Diatta tekende er een contract voor vijf jaar.

“Ik ben enorm blij dat ik de kans krijg om me verder te ontwikkelen bij deze bekende en ambitieuze club. De geschiedenis van AS Monaco kent iedereen. Ik kan niet wachten om mijn nieuwe omgeving te ontdekken en hard te werken om het vertrouwen terug te schenken”, vertelt Diatta in een eerste reactie.

Het was een kwestie van tijd. Dat Club Brugge niet de eindhalte zou zijn van Krépin Diatta, wist iedereen. De flankaanvaller zette de voorbije drie jaar in België zúlke stappen – smaakmaker in de Jupiler Pro League, in Europa en sterkhouder bij Senegal –, dat het al straf was dat blauw-zwart hem vorige zomer nog kon houden. Een half jaar later is de tijd evenwel rijp voor een stap hogerop. AS Monaco duwde de voorbije dagen door voor een transfer, inclusief een miljoenenbod. Nu zijn ook de vergevorderde onderhandelingen op clubniveau afgerond. De transfer werd zopas officieel bekendgemaakt. Opvallend: Mogi Bayat was betrokken bij de deal.

De Franse competitie heeft altijd Diatta’s voorkeur genoten. Na de zege tegen KV Oostende sprak hij tegenover staf en ploegmaats dan ook al voorzichtig over “zijn laatste match voor Club”. Een adieu in schoonheid was het, want Diatta scoorde de cruciale 2-1.

Volledig scherm Diatta. © Monaco AS

Met de komst van Noa Lang afgelopen zomer anticipeerde Club al op een vertrek van Diatta. Bovendien ontwikkelde De Ketelaere zich de voorbije maanden tot een ontegensprekelijke meerwaarde, waardoor het vertrek van Diatta geen onoverkomelijk probleem hoeft te vormen. Het zou ons ook verbazen mocht Club niet opnieuw een talent binnenhalen. Zoals het dat in het verleden al deed met Izquierdo, Limbombe, Danjuma, en recent dus Lang.

Volledig scherm © BELGA

Voor Diatta is de transfer naar AS Monaco een droom die in vervulling komt. Toen hij drie jaar geleden in de winterstop het Noorse Sarpsborg 08 als nummer ’10’ inruilde voor Club Brugge – dat hem voor de neus van onder meer Olympique Marseille wegplukte - pufte hij. “Die eerste weken bij Club... Ik dacht dat ik ging sterven”, klonk het in een eerder interview. “Elke dag moest ik, na de training en de lunch, in mijn eentje lopen. Bijna twee maanden aan een stuk. Ik was kapot toen ik thuiskwam, zelfs bellen naar mijn papa lukte niet meer. ‘Sorry, maar ik ben te moe’, zei ik. Hij antwoordde dat de inspanningen me goed zouden doen. Nu nog denk ik soms: ‘Willen ze me hier dood of wat?’ Maar als ik dan tijdens een match een sprint trek, schrik ik van mezelf. ‘Hoe is het in godsnaam mogelijk dat ik dit kan?’”

Diatta werd beetje per beetje een gevreesde winger. Stelselmatig gingen zijn statistieken ook omhoog. Iets waar Clement op hamerde, toen hij overnam van Leko. Twee competitiegoals werden er zes, plus een cruciale op weg naar de bekerfinale en een al even belangrijke in Istanbul, waardoor Club – net als dit jaar – Europees overwinterde. Dit seizoen zit Diatta al aan tien goals en twee assists, in negentien competitiewedstrijden. Die evolutie is ook AS Monaco niet ontgaan.

Volledig scherm © Photo News

Voor Diatta is het niet alleen een vertrek door de grote poort bij Club – met twee landstitels –, maar ook een speciale terugkeer naar het Prinsdom. Zes minuten speelde hij er al eens, in de herfst van 2018. Diatta viel toen in het Champions Leagueduel tegen AS Monaco uit met een hamstringletsel. “Dat was zwaar”, blikte hij in datzelfde interview terug. “Maar toen ik richting onze bank stapte, gaf Thierry Henry (toenmalig coach van Monaco, red.) me een tikje tegen mijn hoofd. ‘Maak je geen zorgen, ‘petit’. Zulke dingen gebeuren in het voetbal.’ Dát horen van iemand als Henry, geeft je moed.”

En zie. Ruim twee jaar later wordt het Stade Louis II zijn nieuwe thuis.

Meteen is de discussie ‘Wie moet wijken voor Hans Vanaken?’ – zondag in de topper tegen Genk terug uit schorsing – van de baan.

Volledig scherm © Photo News

