Tibo Persyn (19) beleeft droomdebuut: “Ik was volledig aan het trillen”

“Bij mijn doelpunt was ik volledig aan het trillen. Een goal voor mijn vriendin Zoé. Als kind heb ik hier heel vaak over gedroomd. Voor de match had ik wat stress. Iedereen kijkt naar je - best intimiderend. Ik voelde de druk en de energie in mijn lichaam. Er kwam veel stress bij kijken, maar de ganse kleedkamer heeft fantastisch goed geholpen.”