Thiago worstelt, maar Club maakt zich geen zorgen: “Geef hem wat tijd”

De Bulgaarse competitie is de Jupiler Pro League niet. Of hoe Igor Thiago moet wennen aan zijn nieuwe habitat: “Het enige wat we nu verwachten is dat hij álles geeft.”

De concurrentie was groot in het voorjaar toen Club Brugge alles in de strijd wierp om Igor Thiago aan zich te binden. Concrete interesse uit de Bundesliga, eerder vage belangstelling uit andere topcompetities. Finaal telde blauw-zwart eind mei zo’n 8 miljoen euro neer voor de spits van het Bulgaarse Ludogorets. Één jaar na Yaremchuk andermaal geen peanuts in de zoektocht naar een sterke, doelgerichte nummer 9.

Een handvol oefenmatchen en twee officiële wedstrijden ver is het enthousiasme bij de achterban en bij waarnemers bekoeld. Een beetje ongelukkig tegen Aarhus, waar hij weinig of niet betrokken was in een mooie Europese avond voor Club. Lange tijd afwezig tegen KV Mechelen, maar wel belangrijk als uitlokker en afwerker van de strafschop. Globaal was de impact van de Braziliaan evenwel onvoldoende.

Geen Wesley

Nog vóór de eerste twee officiële matchen van Thiago, klonk het binnenskamers reeds dat de spits tijd zal nodig hebben. Een aanpassingsperiode is noodzakelijk vooraleer hij net als vorig seizoen - 20 goals in alle competities samen - belangrijk zou kunnen worden. Dat is deze week gebleken. Niet zozeer naast het terrein. Op dat vlak is hij na zijn periode in Bulgarije in een warm bad terechtgekomen. Gesetteld met zijn vrouw en twee kinderen - de Braziliaan heeft het naar verluidt uitstekend naar zijn zin. Ondanks zijn 23 jaar is de aanvaller ook voldoende matuur om de stap te verteren, zo klinkt het. Hij kwam anders toe dan Wesley Moraes destijds op 20-jarige leeftijd. Is ook veel minder speelvogel naar verluidt.

Wél moet Thiago wennen aan onze competitie. Aan het tempo daarvan, aan de snelheid van uitvoering. Getuige daarvan de fase in het slotkwartier waar hij nogal knullig naliet de meegelopen Skoras te bedienen, tot grote onvrede van het thuispubliek. Wennen aan de manier van verdedigen in België ook. En wennen aan zijn teamgenoten - in de voorbereiding speelde hij alles samen misschien anderhalve wedstrijd met Vanaken en co.

Binnen Club zijn de geruchten eenstemmig. Thiago weegt, is fysiek aanwezig en heeft een behoorlijke basistechniek. Hij is sneller dan hij lijkt en is eens in de box moeilijk af te houden. Dat liet hij dan weer zien tegen Aarhus bij de fase waarop hij tegen de lat knalde. De Braziliaan heeft in principe alles om te slagen bij Club, alleen zal enige tijd nodig hebben: “Jullie moeten inderdaad geduld hebben,” aldus Ronny Deila zondagmiddag. “Het enige wat we nu verwachten, is dat hij álles geeft. En dat doet hij. Hard werken gaat voorop bij hem. Kijk, Igor heeft wat tijd nodig. Hopelijk heeft hij het nodige vertrouwen opgedaan door zijn doelpunt. Want ik weet dat hij alleen maar beter en beter zal worden.”

Veel reden om Thiago te wisselen heeft Deila niet. Alternatieven evenmin. In afwachting van de komst van Jutglà, Barbéra en Yaremchuk moet de Braziliaan zijn beste vorm zien te vinden.

