The day after: roes uitgeslapen op oefencomplex, dus trekken Brugse kampioenenmakers huiswaarts

Club Brugge Clement concen­treert zich enkel op duel met Anderlecht: “Genk? Ben daar totaal niet mee bezig”

19 mei Club Brugge staat op een zucht van de zeventiende landstitel in de geschiedenis, de tweede op rij en de derde in vier jaar. Als blauw-zwart donderdagavond (21u) op de vijfde speeldag in de Champions’ Play-off op bezoek bij RSC Anderlecht minstens een punt raapt in het Astridpark, is de titel een feit.