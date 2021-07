Terwijl concurrenten met miljoenen gooien: Supercup in zicht en nog geen nieuwkomers, maar... Club heeft tijd

Club BruggeDe oefencampagne loopt stroef, van nieuwe spelers is er geen spoor. Het is windstil in Brugge… al hoeft dat geen probleem te zijn.

‘En? Nog iets gehoord van ‘De Club’?’ Op de minderheidsparticipatie van Orkila Capital na leek de tijd bij blauw-zwart in het tussenseizoen wel stil te staan. In de zweem van de tweede landstitel op rij, de vierde in zes jaar tijd, bereidt ’s lands sterkste club zich in de luwte voor op een nieuw, interessant seizoen. Zonder spelersaankondigingen, prestigetransfers of overtuigende resultaten laat Club Brugge zich als het ware begeleiden naar de eerste officiële opdracht - de Supercup tegen Genk over acht dagen al. Niet meer dan een neventrofee die wellicht ook in Genk als een deel van de voorbereiding wordt beschouwd. Van de competitieopener tegen Eupen en de trip naar Union wordt Club evenmin nerveus.

Terwijl de miljoenen bij Antwerp en AA Gent de deur uitgaan, is er in Westkapelle niet één nieuw gezicht te zien. Club aast in het bijzonder op vleugelspelers, maar is allesbehalve gehaast. Links en rechts wordt er een bod uitgebracht om kennis in te winnen, via de gespecialiseerde clickbaits passeerden wel vijftig namen de revue. Maar pas wanneer er op 24 augustus - één week voor het verstrijken van de transferdeadline - geloot wordt voor de Champions League, zal het seizoen 2021-2022 in het Belfius Basecamp écht gaan leven. Dan pas moet duidelijk worden wat er met goudhaantjes De Ketelaere, Lang en Kossounou zal gebeuren en dan pas moet het sportieve departement op de transfermarkt haar slag zien te slaan.

Volledig scherm Charles De Ketelaere. © Photo News

Genk, Antwerp, Anderlecht of AA Gent: allen willen straks tot op de tanden gewapend in de Europese voorrondes aan de bak. Allen willen ze Club Brugge vanaf speeldag 1 het vuur aan de schenen leggen - iets waar de jongste twee seizoenen geen van de topclubs in geslaagd is. Intussen teert men in Westkapelle op hetgeen er reeds staat. In de hoop naar het einde van de zomer toe de bestaande, succesvolle spelerskern van wat accessoires te voorzien. Tijdens de oefencampagne experimenteert Clement lustig: met Kossounou op het middenveld, met het 4-4-2-systeem als variant op de 4-3-3. Met een pak youngsters die hun kans krijgen en met Mitrovic die na een ellenlange revalidatie dit seizoen opnieuw voltijds voetballer moet worden. Vandaag tegen AEK Athene en dinsdag tegen FC Utrecht zal dat niet anders zijn.

Verfrissing is voor de goede orde een absolute must na twee opeenvolgende landstitels, alleen heeft blauw-zwart de tijd aan haar zijde. En zal de grens tussen de voorbereiding en de officiële start van de nieuwe campagne nooit zo vaag zijn geweest.

Volledig scherm Ruud Vormer. © Photo News