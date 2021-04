Terugkeer Emmanuel Dennis naar Club lijkt uitgesloten, aanvaller praat met Atalanta

Club Brugge Clement teleurge­steld: “Ik heb een heel slecht gevoel, want dit is een match die je moet winnen”

12 april Club-coach Philippe Clement was natuurlijk teleurgesteld nadat zijn team een voorsprong weggaf in Anderlecht. Al vroeg hij ook met een kwinkslag richting zijn collega Kompany of Sambi “dikwijls van die effectballen trapt?” Kompany: “Te veel op training, te weinig in de match.”