Tegenvaller voor Club: Skov Olsen out voor Atlético door voedselvergiftiging, Mata en Sylla trainen wél mee

Club Brugge heeft vanochtend op het Belfius Basecamp in Knokke-Heist getraind in aanloop naar de Champions League-clash met Atlético Madrid, morgenavond om 21u in Jan Breydel. Carl Hoefkens kon voor die oefensessie niet rekenen op Dedryck Boyata, maar ook Denis Odoi en Andreas Skov Olsen ontbraken. Die laatste kampt met een voedselvergiftiging en moet verstek geven voor de clash met de Spanjaarden.

Positief was dan weer dat Clinton Mata en Abakar Sylla wél van de partij waren. ‘t Valt echter af te wachten of zij in aanmerking komen voor een basisplaats. “Clinton zal sowieso in de selectie zitten, maar dat moeten we nog bekijken naar morgen toe”, aldus Hoefkens. “En Abakar is fit. Wat Denis betreft, zullen we morgenvroeg evalueren.”