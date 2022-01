Tajon Buchanan (22) heeft eerste assist beet voor Club, maar op tweede wordt het even wachten: Club moet winger vier wedstrijden missen

Club Brugge Zijn eerste assist is een feit, op zijn tweede zal het evenwel een paar weken wachten zijn. Tajon Buchanan, ‘out of office’ tot 12 februari wegens interlandverplichtingen.

’t Is niet dat Rits een slechte wedstrijd speelde, maar iemand als Tajon Buchanan houdt Schreuder liever geen 75 of 80 minuten op de bank. De Canadees moest in de basiself dan wel plaatsruimen voor de wederoptredende Noa Lang, aan de rust al werd-ie in de strijd gegooid. “We hadden zijn snelheid nodig”, klonk het bij Schreuder na de wedstrijd.

Buchanan viel in en deed zijn ding. Op echte individuele flitsen is het nog wat wachten, maar met een assist en een goede prestatie droeg hij in Luik alvast zijn steentje bij. Zijn prestaties zijn in ieder geval in stijgende lijn, enige aanpassing is niet onlogisch voor een 22-jarige speler die tot voor kort nooit buiten de VS had gevoetbald. Zijn assist op Dost leverde Club bovendien een punt op - meteen de eerste keer dat Buchanan beslissend is geweest.

Volledig scherm Dost scoorde op aangeven van Buchanan, die zo z'n eerste assist beet heeft. © Photo News

Tot zover het goeie nieuws, want straks moet Club Brugge het maar liefst vier wedstrijden zonder de wintertransfer stellen. Net hij die een alternatief vormt voor De Ketelaere en Lang, de smaakmakers van wie blauw-zwart voor Nieuwjaar maar al te afhankelijk is geweest. Ook al liet Buchanan in zijn eerste twee wedstrijden nog niet het beste van zichzelf zien, toch is nu reeds duidelijk dat hij een extra wapen is voor Club. Spijtig voor de Bruggelingen dat hij er een tijdje uit ligt, al was dat bij het plaatsen van de handtekeningen vorige zomer al ingecalculeerd: “Hij is enorm snel en kan zowel met links als met rechts gevaarlijk zijn”, zag Clinton Mata. “Goed dat we zo’n speler erbij hebben - op training zagen we reeds tot wat hij allemaal in staat is”.

CONCACAF Qualifiers

Concreet vertrekt Buchanan begin deze week richting Canada, waar hij met zijn nationale ploeg voor drie belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden staat. Canada is groepsleider in de CONCACAF Qualifiers, waarin het de komende weken die leidersplaats tegen Honduras (27/1), de Verenigde Staten (30/1) en El Salvador (3/2) moet zien vast te houden. Intussen mist hij de topper tegen Union, de match in Kortrijk en zowel de beker- als de competitiematch van Club tegen AA Gent.

Zeker nu Canada het op links zonder Alphonso Davies (Bayern München) moet stellen, rekent het land aan de overzijde op de flitsen van Buchanan. Hetzelfde geldt voor Club, in de hoop dat de vleugelspits extra vertrouwen kan opdoen: “Hopelijk halen we Qatar, want dat is dé droom voor 2022”, wist Buchanan daarover tijdens de winterstage. “Samen met de titel en de beker winnen en Champions League-voetbal spelen”. En of hij wat dat betreft de matchen tegen Union en Gent vanuit Noord-Amerika tussen de interlandverplichtingen door op de voet zal volgen.

Volledig scherm © Photo News