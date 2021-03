‘t Was al sinds 1996 geleden, maar Club zal de dubbel ook dit jaar dus niet pakken

Club BruggeDe dubbel werd hen door Van der Elst, Borkelmans en co van harte gegund. Sinds de ploeg van Broos in 1996 is blauw-zwart er ondanks de glorieperiode nog altijd niet in geslaagd naast het kampioenschap ook de beker te winnen. Niet onder Preud’homme, niet onder Leko en niet onder Clement. Ook dit jaar niet, na een controversiële nederlaag op Standard.

2014-2015: BEKER JA, LANDSTITEL NEE

Club Brugge pakt in april, tussen de kwartfinales van de Europa League tegen Dnipro in, de beker tegen rivaal Anderlecht. Refaelov schiet blauw-zwart naar een eerste felbegeerde prijs sinds 2007. In de play-offs moet blauw-zwart in mei na een zenuwslopende titelrace de duimen leggen voor AA Gent.

2015-2016: BEKER NEE, LANDSTITEL JA

Blauw-zwart telt voor aanvang van de play-offs 4 punten voorsprong op AA Gent, wanneer het tegen Standard de tweede opeenvolgende bekerfinale verliest. Het titelfeest in mei, opnieuw tegen rivaal Anderlecht, maakt evenwel alles goed.

2016-2017: BEKER NEE, LANDSTITEL NEE

Geen beker, geen landstitel voor Preud’homme in zijn laatste seizoen. Club wordt al in de achtste finales uit de Croky Cup gewipt in Eupen (3-2), finaal ziet het in de play-offs hoe Anderlecht hun tot dusver laatste landstitel pakt.

2017-2018: BEKER NEE, LANDSTITEL JA

Een zware nederlaag in de heenmatch van de halve finales in Luik (4-1) voorkomt een derde bekerfinale in vier jaar tijd. Club wint nog wel de terugwedstrijd, maar kan zich vanaf begin februari vol focussen op de landstitel. Die komt er ook - Leko en Club spelen matige play-offs, maar halen na twee zinderende matchen in Charleroi en Luik hun slag thuis.

Volledig scherm © BELGA

2018-2019: BEKER NEE, LANDSTITEL NEE

Het debacle in Deinze (2-0) - vooral Amrabat, Cools en Peres zullen het zich nog goed herinneren. Leko schoof het trio na de uitschuiver in de zestiende finales in september al genadeloos aan de kant. In de play-offs gaat blauw-zwart tot het uiterste, maar het dat seizoen superieure Genk blijkt ongenaakbaar.

2019-2020: BEKER NEE, LANDSTITEL JA

Club wordt na een sterk debuutseizoen van Clement uitgeroepen tot kampioen wanneer de competitie nog voor de play-offs wordt uitgesteld. In augustus krijgt blauw-zwart een unieke kans op de langverwachte dubbel, maar de Bruggelingen verzaken collectief tegen Leko’s Antwerp. Wederom een gemiste kans, die vorige zomer een tijd heeft nagezinderd.

2020-2021: BEKER NEE, LANDSTITEL ?

Ook dit jaar zal Club de dubbel niet pakken. In de kwartfinales van de Croky Cup was het lang te weinig op Sclessin met de 1-0 van Jackson Muleka als gevolg, maar na afloop zullen ze zich bij blauw-zwart toch vooral bekocht voelen. De gelijkmaker van Okereke in het absolute slot werd eerst afgekeurd, dan goedgekeurd maar uiteindelijk weer afgekeurd. Na hands van... de mee naar voor gekomen Simon Mignolet. En er was geen VAR om uitsluitsel te bieden...

Volledig scherm © Photo News