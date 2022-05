‘t Contrast kon moeilijk groter zijn voor Noa Lang & co: van de zon in Ibiza naar de regen in Oostende

Club Brugge Waarom Club zo blij is met de inbreng van Sargis Adamyan: het dekseltje waar Schreuder op aandrong

Gevierd en bejubeld in Oostende. Niet in het minst door zijn coach. Sargis Adamyan (28): het faveurtje voor Schreuder. Een (kort)verhaal over koppeltjes en ijver – óók belangrijk in de strijd om het kampioenschap.

14 maart