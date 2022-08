Stunttransfer zo goed als rond: Yaremchuk op weg naar Club Brugge, dat eigen transferrecord sloopt

Club BruggeDe deal is nagenoeg rond. Behoudens een nieuwe tegenslag neemt Club Brugge straks Roman Yaremchuk (26) definitief over van het Portugese Benfica. Blauw-zwart betaalt 16 miljoen euro, een absoluut clubrecord. Door bonussen kan het bedrag zelfs nog oplopen tot 19 miljoen euro.

De landskampioen schakelde dit weekend een versnelling hoger, ingegeven door de mislukte transfer van Rasmus Hojlund. Yaremchuk stond al langer op de verlanglijst van blauw-zwart, dat evenwel besefte dat zijn dossier bijzonder complex was. Benfica wou bovendien na Darwin Nuñez (Liverpool) lange tijd jeugdproduct, basisspeler en doelpuntenmaker Gonçalo Ramos verkopen, maar veranderde de voorbije tijd van gedachten. De club wil de 21-jarige aanvaller houden en in zijn plaats Yaremchuk van de hand doen. Zaterdag zat de Oekraïner al niet langer in de wedstrijdselectie.

Transferrecord

Als de deal zoals verwacht wordt afgerond, dan sloopt Club zijn eigen transferrecord. Benfica wou initieel 20 miljoen euro voor Yaremchuk, maar zal - mede doordat Sevilla voornamelijk wil huren – iets van de prijs doen. AA Gent verwierf vorige zomer bij de verkoop van de spits 25 procent op de meerwaarde bij een doorverkoop toen Yaremchuk voor 17 miljoen naar Lissabon verhuisde. Het zal hen nu in het beste geval slechts een peulschil opleveren.

Volledig scherm Yaremchuk in zijn periode bij AA Gent. © Photo News

Club zocht een spits met diepgang en krijgt die ook. Daarnaast wou blauw-zwart internationale ervaring, iets wat Yaremchuk in de vorige Champions League-campagne heeft opgedaan. Vaste basisspeler was hij net als de voorbije weken nooit, maar in totaal kwam hij wel tien keer in actie in de Champions League. Hij scoorde in de poulefase tegen Dinamo Kiev en in de tweede ronde en kwartfinales tegen Ajax en Liverpool.

Yaremchuk, die in zijn laatste seizoen AA Gent 17 keer scoorde in 28 wedstrijden, kwam in februari nog in opspraak toen hij na zijn doelpunt tegen Ajax een pro-Oekraïens shirt toonde. De zogenaamde Tryzub, een drietand die geldt als nationaal symbool van Oekraïne. “Ik wilde gewoon mijn land steunen”, klonk het toen.

Volledig scherm © EPA

Voor Club Brugge zou de komst van Yaremchuk een echte prestigetransfer zijn. Blauw-zwart botst al de ganse zomer op tegen Europese (sub)topclubs in de strijd om nieuwe topaanwinsten. Nu de Bruggelingen op een andere categorie spelers mikken, moesten ze het meermaals afleggen tegen de gevestigde waarden uit de topcompetities. De enige reden waarom de recordsom voor Kamal Sowah (9 miljoen euro) niet eerder verbroken werd. Dat was zo met Hojlund die voor Atalanta koos, maar bijvoorbeeld ook voor Valencia-spits Maxi Gomez, die bij het geïnteresseerde Everton, Newcastle of Fenerbahçe een pak meer geld kan verdienen. Of bij Sander Berge, die liever wacht op een Premier League-club dan terug te keren naar België. Vorige zomer zag Club dan weer hoe Ajax vleugelspits Mohamed Daramy ondanks een akkoord met FC Kopenhagen voor hun neus wegkaapte.

Als het dossier van Yaremchuk daadwerkelijk en zoals verwacht wordt afgerond, dan lijkt de landskampioen - zeker als Hans Vanaken en Noa Lang aan boord blijven - gewapend om opnieuw op drie fronten competitief te zijn. En dan lijkt het vertrek van Charles De Ketelaere ook waardig opgevangen - Yaremchuk is een garantie op doelpunten op nationaal en internationaal niveau. Als alles goed gaat, dan wordt de deal snel afgerond en reist de Oekraïner eerstdaags naar België. Zondag trainde hij nog gewoon mee bij Benfica, al zal dat mogelijk de laatste keer geweest zijn.