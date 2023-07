Strasbourg betaalt 20 miljoen voor Club-verdediger Abakar Sylla: waarom bescheiden Franse club zo’n bedrag op tafel kan leggen

KIJK. Sylla verlaat het Brugse kamp

De Ivoriaan liet deze morgen de training aan zich voorbijgaan met ‘hoofdpijn’. Al snel bleek dat zijn dossier in een stroomversnelling was gekomen. Sylla en zijn management klaarden de laatste details uit met zijn nieuwe werkgever alvorens afscheid te nemen van zijn ploegmakkers. Direction Strasbourg - in de namiddag vertrok de Ivoriaan naar Frankrijk, waar hij morgen zijn medische tests aflegt. Strasbourg-trainer Patrick Vieira liet al weten hoe blij hij is met zijn nieuwe transfer.

Club Brugge doet een gouden zaak. Het nam de Ivoriaan nog geen twee jaar geleden voor slechts 200.000 euro over van SO Armée in zijn thuisland. Vandaag levert hij ruim 20 miljoen euro op. Honderd keer meer dan zijn aankoopbedrag, dus. Sylla staat bekend als een groot talent met een enorm potentieel, maar presteerde afgelopen seizoen wisselvallig. Met tien gele en twee rode kaarten was hij een onvoorspelbare factor in de defensie.

Vanop een afstand bekeken, is het bizar dat Sylla voor Strasbourg kiest. Elf jaar geleden speelde Strasbourg nog in de Franse vijfde divisie. Vandaag is het een laagvlieger in de Ligue 1. Terwijl De Europese subtopper RB Leipzig eerder deze transferperiode ook interesse toonde in de verdediger. Ook uit verschillende andere grote competities was er concrete interesse voor de Ivoriaan.

Zoom in op het eigenaarschap van Strasbourg en de verklaring voor de transfer is duidelijk. De Franse club is vorige maand opgekocht door de Amerikaanse investeringsmaatschappij BlueCo, dat 75 miljoen euro betaalde voor honderd procent van de aandelen. De naam BlueCo doet wellicht geen belletje rinkelen. Maar de belangrijkste aandeelhouder erachter wel. Todd Boehly, eigenaar van Chelsea.

De Amerikaanse eigenaar wil een consortium creëren met clubs in verschillende landen, om talent te stallen en te laten doorstromen. Naar het beeld van wat Manchester City doet met onder meer Lommel in België. Elke transferperiode strijken er in Limburg dure vogels die verschillende miljoenen hebben gekost, maar die de facto betaald worden door het moederbedrijf.

Strasbourg speelt wellicht een soortgelijke rol in de Chelsea-strategie. Het is een ‘feeder club’, die enerzijds kan dienen om mazen in het net te vinden van de Financial Fair Play, en anderzijds dient als opleidingsbasis. Al probeert Strasbourg-voorzitter Marc Keller te benadrukken dat zijn club en Chelsea twee onafhankelijke identiteiten zijn.

Club Brugge gaat op zoek naar een vervanger voor z’n goudhaantje, die vooral in de Champions League onder Carl Hoefkens indruk maakte voor Nieuwjaar. Jeugdzonden en blessures remden de Ivoriaan af, maar stonden een transfer naar een topcompetitie uiteindelijk niet in de weg.

