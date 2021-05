Sportpsycholoog Jef Brouwers gelooft niet in heilzame werking van de woede van Ruud Vormer: “Zo tekeer gaan helpt niet”

Club BruggeHebt u ook de beelden gezien van een razende Ruud Vormer tijdens de rust van Club Brugge-Anderlecht? In voetbalmiddens gelooft men - in zekere mate - in het effect van harde taal, maar ervaringsdeskundigen Jan Boskamp, Jan Ceulemans, Olivier Deschacht en sportpsycholoog Jef Brouwers ontkrachten: “Het is belangrijk dat je geen negatieve opmerkingen in de groep maakt.”