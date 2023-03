Slechte voortekenen voor komst van Standard? Als het van moeten was, liep het dit seizoen al negen (!) keer verkeerd voor Club

Weinig of geen verplichte nummertjes bij Club Brugge dit seizoen. Voor de zoveelste keer al staat blauw-zwart met de rug tegen de muur. Standard thuis is nóg maar eens een levensbelangrijke wedstrijd, waarin Club zich eigenlijk geen puntenverlies kan permitteren. En net dat liep bij maar liefst 9 van de 12 vorige gelegenheden flink fout. Een overzicht.

KIJK De Mil in de aanloop naar Standard: “We hebben één focus: zondag”

Vroeg in het seizoen staat Carl Hoefkens al onder druk - Eupen uit bracht op zijn zachtst gezegd niet wat ervan verwacht werd. Club botst op een goed georganiseerd Zulte Waregem, dat diep in de wedstrijd de gelijkmaker lukt. De voorbode van wat een dramatisch seizoen zou worden. Op alle fronten rijzen de eerste vraagtekens omtrent Hoefkens’ aanstelling.

Vóór de trip naar Leuven luidt het bestuur een eerste keer de alarmbel. Dat er moet gewonnen worden, is duidelijk. Club speelt een sterke wedstrijd - met goeie druk naar voor en snel omschakelingsvoetbal. Het resulteert in een knappe 0-3-zege. Een opluchting voor Hoefkens en co, die vervolgens 15 op 15 pakken in de competitie en ook Leverkusen en Porto verslaan.

De Champions League eist in het najaar zijn tol, toch wordt er door de Europese successen niet al te zwaar getild aan de nederlagen tegen Standard en Westerlo. Het gemor en de twijfels nemen evenwel toe wanneer een zielloos Club met 2-0 in Gent verliest. Vlak voor de WK-break levert blauw-zwart een non-match af in Maasmechelen, al wordt er via verlengingen alsnog gewonnen. Toch houdt zowel de groep, de staf als het bestuur een flinke kater over aan de wanprestatie langs de Maas.

KIJK. Zo voorkwam Mignolet met enkele puike reddingen een Brugse blamage

Na het bekerdebacle eist het bestuur een reactie in de slotwedstrijd voor de winterstop. De kloof met Genk bedraagt op dat moment al 11 punten. Club doet het voortreffelijk tegen Antwerp - op het uur lijkt Mechele de match te beslissen. Niets is minder waar - de Bruggelingen geven nóg maar eens een voorsprong uit handen. Ellende troef in Brugge bij ingang van de WK-break.

Tijdens die WK-break overtuigt Hoefkens het bestuur, onder meer met een indrukwekkende presentatie. Alleen moet er bij de hervatting wel gewonnen worden van én STVV en OH Leuven. De spelersgroep verzaakt meteen bij de eerste afspraak. Het wordt een ongeziene afgang - blauw-zwart lijdt een historische 1-4-nederlaag tegen de Truienaars.

KIJK De historische nederlaag van Club in de beker

De match van de laatste kans voor Hoefkens - al is de zoektocht naar een nieuwe coach rond die tijd al ingezet. Hoogspanning in Jan Breydel, waar de coach zich alvast geen nieuw puntenverlies kan permitteren. Opnieuw laat zijn groep het gigantisch afweten - in de slotfase slaat het noodlot bovendien toe. Hoefkens kent dan al zijn lot, tussen kerst en nieuw wordt hij zoals verwacht ontslagen.

De zoveelste match van de waarheid. Bij zijn debuut op Genk waren er voor Scott Parker verzachtende omstandigheden, maar thuis tegen de aartsrivaal verwacht iedereen een overwinning. Blauw-zwart is eindelijk op de afspraak, maar kent alle pech van de wereld wanneer in de slotfase een bal via Odoi, Mechele en Mignolet in het eigen doel beland. Maar ook vergat Club de topper dood te doen, met alle gevolgen vandien.

Nadat Parker ook op STVV niet wint (1-1), staat hij thuis tegen Charleroi voor het eerst écht onder druk. Wat zich in het openingskwartier voltrekt, houdt niemand voor mogelijk. Mede dankzij een lichte strafschop en een rode kaart voor de tegenpartij sleept Club nog een puntje uit de brand, toch scoort Parker allesbehalve punten. Blauw-zwart tuimelt op speeldag 22 zelfs uit de top 4.

Aan de Gaverbeek moet het gebeuren voor Parker en Club, de zoveelste match al dit seizoen onder immense druk. Deze keer wint blauw-zwart wél, al doet de manier waarop wenkbrauwen fronsen. De twijfels zijn mogelijk nog groter nadat de coach zijn ganse elftal andermaal door elkaar schudt - zowel voor als tijdens de wedstrijd. Het is één en al chaos aan de Gaverbeek, al klimt Club na de eerste zege onder Parker wel opnieuw in de top vier.

KIJK. Zo won Club aan de Gaverbeek

Na Zulte Waregem uit is er lichte beterschap tegen Antwerp en Union. En ook in de heenmatch tegen Benfica toont Club een teken van leven. Alleen zet blauw-zwart in de stadsderby tegen buur Cercle opnieuw twee stappen achteruit. Overpowerd door de kleine broer, geen moment in staat om te doen wat er van de landskampioen verwacht wordt. Het gewonnen punt wordt op een diefje behaald. Moet je nagaan.

Niet alleen een must win voor Club en Parker, ook een match die mogelijk cruciaal kan zijn met het oog op play-off 1. Club krijgt wat hulp van de VAR, die een elleboogstoot van Buchanan al vroeg in de match onbestraft laat. Het wint eindelijk nog eens een ‘do or die-match’, die met KVO uit in het verschiet een nieuwe start moet inluiden.

De korte trip naar Oostende wordt het absolute dieptepunt. Club creëert geen kans, wint geen duel en gaat finaal plat op de buik tegen de hekkensluiter. Daar waar een gelijkspel eigenlijk al een blamage zou zijn, wordt het maar liefst 3-0. Het einde van Scott Parker, die omwille van de krappe timing evenwel nog een afscheid krijgt op Portugese bodem. De zoveelste keer ook dat Club, dat nochtans gekend staat voor zijn veerkracht, het laat afweten in een match van de waarheid.

