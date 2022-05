Slecht nieuws voor Club: Mats Rits heeft voorste kruisband gescheurd en is minstens zes maanden buiten strijd

Rits moest in de topper tussen Anderlecht en Club Brugge nog voor het halfuur naar de kant met een knieblessure. Deze ochtend volgde verder onderzoek om de schade op te meten. Die valt niet mee. De middenvelder heeft zijn voorste kruisband gescheurd en staat minstens zes maanden aan de kant. Einde seizoen dus en ook de eerste maanden van het nieuwe seizoen vallen in het water.

Een flinke dreun voor Club in de titelstrijd. “Mats is heel belangrijk. Tussen de linies, in de ruimte”, zegt Alfred Schreuder. “Maar we moeten het ook zonder hem kunnen brengen.” Ruud Vormer treedt mogelijk nu op het voorplan. Hij kwam Rits in het Lotto Park vervangen. Niet dat de Nederlander uit de toon viel, toch ontbrak de scherpte toen-ie sporadisch in de zone van de waarheid opdook. Het gebrek aan speelminuten helpt hem alvast niet.