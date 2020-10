Simon Mignolet zag Club winnen vanuit zijn zetel: “Tijdens de match een en al zenuwen. Niets voor mij”

“Het was lang geleden dat ik nog een wedstrijd van mijn team op tv heb gevolgd. Het moet geleden zijn van bij de geboorte van Lex en de wedstrijd van de Rode Duivels die ik toen in onze ziekenhuiskamer beleefd heb. Dit was geen pretje. Misschien het eerste en vooralsnog enige symptoom dat ik sinds mijn positieve covid-test heb ervaren waren deze negentig minuten nervositeit. Dit was niets voor mij.”

“Vooraf had ik er wel een goed oog in en geloofde ik volop in de drie punten. Maar tijdens de match was het een en al zenuwen. Terwijl de ploeg de wedstrijd volledig controleerde en constant het overwicht had. Rusten met 0-0 was al een goed resultaat. Toen we op voorsprong kwamen, hoopte ik dat de jongens dit konden volhouden. Een ongelukkige gelijkmaker veranderde dit eerder snel. Wat volgde was nog 20 minuten extra nagelbijten, maar de ploeg hield vol. Door onder meer goed keeperswerk van Ethan en een goede organisatie konden we gelukkig dat verdiende punt vasthouden. Als je dan nog in de blessuretijd via een geweldige aanval de drie punten meeneemt door een doelpunt van man van de match Charles, dan kan je spreken van een meer dan geslaagde openingswedstrijd in onze Champions League-campagne. Op naar Lazio.”