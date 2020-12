Simon Mignolet baalt: “Heel jammer, we waren er zo dichtbij”

Champions LeagueSimon Mignolet toonde zich na afloop van het 2-2 gelijkspel van Club Brugge bij Lazio ontgoocheld in het flashinterview. De doelman zag in de slotfase de ultieme kans van Charles De Ketelaere tegen de onderkant van de lat gaan. “Het is heel jammer”, zei Mignolet. “We waren nog zo dichtbij de kwalificatie.”

“We beginnen niet goed aan de wedstrijd”, begon Mignolet. “Het was een kwestie van het hoofd niet te laten zakken dan. Na de rust, met z’n tienen, was het moeilijk. Maar je weet dat er altijd iets kan gebeuren in een wedstrijd. Een doelpunt kan altijd uit de lucht vallen.”

“En dat gebeurde ook. En dan zie je dat het nog heel spannend wordt. We gingen zelf ook veel risico’s nemen. In de slotfase ging ik zelf nog mee naar voren en ik word bij die fase ook onderuitgehaald. We waren nog zo dichtbij de kwalificatie. Het is heel jammer. Het geluk zat ons ook even niet mee.”

“Maar we hebben vandaag getoond waar Club Brugge voor staat”, ging Mignolet verder. “We hebben tot de laatste seconden in de laatste wedstrijd van de groepsfase gestreden voor kwalificatie voor de tweede ronde. Het is een enorme ervaring geweest voor de ploeg en ik denk dat we in de toekomst nog betere prestaties kunnen neerzetten in de Champions League.”

