Simon Mignolet: “Anderlecht? Een pluim voor hen dat ze met 12 op 12 de play-offs ingaan”

Simon Mignolet speelt straks voor de tweede keer in zijn carrière play-offs - in 2010 haalde hij met Sint-Truiden de top zes. “Dat was onverhoopt”, glimlacht Mignolet. “Nu is het voor het eerst in een ander format (met vier clubs, red.). Wij kijken ernaar uit en willen de lijn uit de reguliere competitie doortrekken. Daarom zien wij de play-offs ook niet als iets nieuws of zo. Het wordt een verlengstuk van de competitie. Het enige doel dat wij nu hebben, is om de volgende match te winnen en zondag, op Jan Breydel, de drie punten te pakken."

Quote Het belangrijk­ste is dat we winnen. En dat hoeft niet altijd met mooi voetbal te zijn. Simon Mignolet

Club ontvangt zondag (om 18u30) Anderlecht in dé topaffiche van de eerste speeldag in deze play-offs. “Of we het beste Club te zien zullen krijgen? Dat is altijd afwachten. Het belangrijkste is dat we winnen. En dat hoeft niet altijd met mooi voetbal te zijn.”

Volledig scherm Simon Mignolet op training © Photo News

Mignolet is voorzichtig - “ja, het kan nog misgaan” -, maar het lijkt wel degelijk een zekere zaak dat Club Brugge voor het tweede jaar op rij kampioen wordt. Met een match minder gespeeld hebben ze zeven punten voorsprong op nummer twee Racing Genk. “Ik snap dat de buitenwereld er zo over denkt. Wij moeten er gewoon voor zorgen dat we winnen, tot de titel hélemaal binnen is. We gaan niet te veel rekenen. Dat heeft geen zin. We liggen voor op de rest, maar die voorsprong moeten we ook behouden.”

Daarvoor zal Club zondagavond voorbij Anderlecht moeten. De ploeg van Vincent Kompany trekt met een 12 op 12 vol zelfvertrouwen naar Jan Breydel. Vorige maand won Anderlecht nog met 2-1 van Club. “Maar wij hebben geen revanchegevoelens”, aldus Mignolet. “Dat Anderlecht het goed doet? Ik heb altijd gezegd dat ik het heel leuk vind dat de klassieke topploegen sterk zijn. Dat komt het niveau van het Belgisch voetbal alleen maar ten goede. Een pluim voor hen dat ze met 12 op 12 de play-offs ingaan, maar wij zijn uiteraard met onszelf bezig. Of Club Brugge kampioen wordt? Zoals ik begin dit seizoen al zei: ja.”

Volledig scherm Simon Mignolet voor de camera van VTM Nieuws. © VTM Nieuws