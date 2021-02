Serieuze aderlating: ook Simon Mignolet en Charles De Ketelaere missen return tegen Kiev na positieve coronatest

Club BruggeZware domper voor Club Brugge. Ook Simon Mignolet en Charles De Ketelaere legden een positieve coronatest af en zijn niet beschikbaar voor de return tegen Dynamo Kiev van morgen in de Europa League. Zij worden straks hertest, maar de vraag is of dat iets oplevert. Daarmee wordt het lijstje met Covid-afwezigen wel erg lang, want ook Stefano Denswil, Matej Mitrovic, Hans Vanaken, Noa Lang, Mats Rits en coach Philippe Clement zitten nog in quarantaine. Blauw-zwart speelde in Kiev 1-1 gelijk.