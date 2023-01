Scott Parker wordt vandaag voorgesteld: nieuwe Club-coach heeft 5 dagen om topper tegen RC Genk voor te bereiden

Nog maar eens een eerste schooldag-gevoel bij Club Brugge, waar Scott Parker vandaag landt als nieuwe hoofdtrainer. Oorspronkelijk was de hervatting van de trainingen na een week vakantie vandaag voorzien, de nieuwe Engelse T1 gaat evenwel pas op dinsdag van start. Hij heeft vijf trainingen om de spelersgroep klaar te stomen voor de kraker in Genk op zondag. Daar mag de twaalfpuntenkloof met de competitieleider in ieder geval niet groter worden.

Club rondde het dossier Parker op de valreep af in 2022. Zaterdagmiddag werd de 42-jarige Londenaar aangekondigd, hij die vandaag om 16 uur als eerste trainer sinds Clement nog eens een officiële voorstelling krijgt. In zijn zog volgt zo goed als zeker wingman Matt Wells. De 34-jarige assistent werkt sinds Parkers eerste job als U21-coach van Tottenham samen met de nieuwe T1 van Club, met wie hij sinds die tijd onlosmakelijk verbonden is. “Hij is iemand die mij op en naast het veld beter maakt,” aldus Parker eerder over zijn assistent. “Zonder hem ben ik maar de helft van wie ik ben. He’s massive.” Waarop Wells: “Het is een match made in heaven.” Wells doorliep de jeugdrangen van Tottenham, vooraleer hij omwille van blessures op 20-jarige leeftijd zijn droom van profvoetballer moest opbergen. Hij haalde prompt zijn Uefa B-diploma en staat nu samen met Parker voor zijn eerste overzeese job.