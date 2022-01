Schreuder legt meteen zijn accenten bij eerste training als coach van Club Brugge

Club Brugge De Ketelaere liet 100ste match niet zomaar passeren: “De Gouden Schoen? Als je voor mij stemt, dan zal ik blij zijn”

Ook in zijn honderdste match voor Club was hij beslissend. Charles De Ketelaere, die het pad effende met zijn twaalfde treffer dit seizoen. In december scoort de Gouden Schoen-kandidaat aan de lopende band — enkel tegen Seraing en Parijs was CDK niet trefzeker.

24 december