Schoofs na prachtige lob: “Ik wist dat Simon uit doel zou staan” - Mignolet zelf: “We zitten in de hoek waar de klappen vallen”

Simon Mignolet deed bij Eleven Sports de relaas van de match. “De eerste helft waren we niet goed. De coach wisselde drie keer aan de rust en vroeg meer intensiteit. Die intensiteit was er in de eerste 10 minuten na de pauze - we scoren op een goed moment. Maar dan hadden we de match moeten controleren en uitspelen.”

Mignolet slikte de 2-1 na een lob van Schoofs. Kon hij daar beter hebben gedaan? “Ik ga wat naar voren want ik weet dat Schoofs een goed schot heeft. Maar dan doet hij het erg goed met die lob. Ik moet de beelden opnieuw bekijken, maar ik raak de bal niet zoals ik hem hoop te raken.”

Club heeft nu 27 op 45. “We zitten in de hoek waar de klappen vallen. Dit moeten we zo snel mogelijk omdraaien, want dat is niet goed genoeg voor Club. We hebben al te veel verloren. Achterna hinken, dat willen we niet.”

Die lob dus. De auteur zelf kwam ook spreken bij Eleven. Meteen zijn eerste treffer dit seizoen. “Er kan geen mooier moment zijn om die eerste goal te maken. Ik ben er heel blij mee. Ik kreeg de bal ideaal aangespeeld in het midden van het veld. Ik wist dat Mignolet wat uit z’n doel zou staan. Ik probeerde op gevoel de bal richting de tweede paal te leggen. Ik had geluk dat de poging net ver genoeg ging, dat Simon er net niet bij kon. Dit zijn acties waar je over droomt en waar ik zelfs deze week nog aan dacht. Het is leuk dat het dan zo uitkomt.”

