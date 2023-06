Rik De Mil blijft bij Club: “Ben ervan overtuigd dat ik belangrijke rol kan spelen in staf van Deila”

Ondanks de externe interesse blijft Rik De Mil (41) aan boord bij Club Brugge. De Mil, die dit seizoen enkele maanden als hoofdcoach ad interim werkte, krijgt een belangrijke rol in de staf van nieuwe T1 Ronny Deila. “Ik wou enkel meestappen in een verhaal waar ik mezelf 100% kon in vinden.”

De toekomst van Rik De Mil was de afgelopen weken nog een vraagteken in Brugge. De Eeklonaar promoveerde in maart van assistent tot hoofdcoach van Club na het ontslag van miscast Scott Parker en deed het meer dan behoorlijk als T1. Hij slaagde erin om een kwakkelend Club weer een gezicht te geven en dwong op de slotspeeldag nog deelname aan de Champions’ play-offs af.

Een kans om als hoofdcoach aan het nieuwe seizoen te beginnen leverde hem dat niet op - het was voor De Mil ook geen must -, maar blauw-zwart wilde hem wel maar wat graag als assistent aan boord houden. De Mil kent het huis, de spelers van de A-kern én de jeugd en is bovendien bijzonder graag gezien in Brugge, ook door de achterban. Nieuwe T1 Ronny Deila maakte er meteen z'n werk van om De Mil te overtuigen om te blijven.

Volledig scherm © BELGA

Interesse van Schreuder

De Mil wekte namelijk ook externe interesse. In een nieuw project met Carl Hoefkens - nu bij Standard - stappen was een optie, maar vooral Alfred Schreuder - waaronder De Mil in 2022 zijn eerste titel als assistent pakte - trok aan zijn mouw om assistent te worden bij Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten. Ook een job als hoofdcoach bij een andere club was een mogelijkheid.

Maar De Mil heeft dus besloten om bij Club te blijven. Hij krijgt een belangrijke rol in de staf van Deila. “De afgelopen maanden waren een unieke ervaring en hebben mij als trainer heel wat bijgebracht”, aldus De Mil. “Ik wou voor volgend seizoen enkel meestappen in een verhaal waar ik mezelf 100% kon in vinden. Na gesprekken met Bart (voorzitter Verhaeghe, red.), Vincent (algemeen manager Mannaert, red.) en de nieuwe coach Ronny Deila ben ik ervan overtuigd dat ik een belangrijke rol kan spelen in de trainersstaf voor volgend seizoen.”

Club begint op 26 juni met de eerste groepstraining aan het nieuwe seizoen, dat een pak beter zal moeten dan het vorige.