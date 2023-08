REACTIES. Vanaken: “We hebben afgezien, maar nu pakken we onze momenten wél” - De Cuyper: “Vol m’n kans gegaan”

Club Brugge ontvangt volgende week Osasuna met een bijzonder goed gevoel na de 1-2-zege op verplaatsing. “Nu pakken we de momenten die we vorig seizoen niet pakten”, stelt Vanaken. En De Cuyper over die fantastische goal: “Ik ben gewoon vol mijn kans gegaan.”

Vanaken: “We zitten in een goede flow”

De jarige kapitein stond te glunderen, een Europese uitzege bij Osasuna is dan ook een mooi cadeau. “Ik was vooral blij met de reactie die we toonden na de gelijkmaker van de Spanjaarden”, zei Vanaken, die zoals verwacht in de basis stond. “We hebben hier afgezien. Ze zetten ons goed onder druk en het publiek stond er vol achter, maar we zitten in een goede flow. Nu pakken we de momenten die we vorig seizoen niet pakten.” Vanaken vindt dat Club Brugge de return van volgende week in Jan Breydel met vertrouwen tegemoet mag zien. “We zijn aan het groeien. De kwaliteiten zijn er, nu worden de looplijnen nog beter op elkaar afgestemd. Osasuna moet komen volgende week. De ruimtes zullen er zijn, aan ons om ze te benutten en de kwalificatie veilig te stellen.”

De Cuyper: “Vol mijn kans gegaan”

Een pegel van Maxime De Cuyper, pal in de winkelhaak. Wat een moment voor de 22-jarige linksback van Club Brugge. Hij bezorgde blauw-zwart zo een prima uitgangspositie voor de return van volgende week op Jan Breydel. “Ik ben gewoon vol mijn kans gegaan,” zei de matchwinnaar. “Op training probeer ik het wel vaker, soms vliegen die ballen ook meters naast of over. Nu vloog hij perfect binnen.”

Club Brugge had het soms lastig in de Spaanse heksenketel in Pamplona, maar bleef ook in de moeilijke momenten overeind. “Dat zijn momenten waar je gewoon door moet”, zei De Cuyper. “Met hun aanvallende backs zetten ze veel druk, maar dat liet ons ook de ruimte om tegen te prikken. In de return moeten we vooral verstandig zijn en zorgen dat de kwalificatie niet meer in het gedrang komt.”

