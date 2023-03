REACTIES. Scott Parker: “Geen verklaring voor onze ondermaatse prestatie”

Al het positieve van de overwinning tegen AA Gent is alweer vergeten na het debacle in Oostende. 3-0, en dat tegen een ploeg die op een degradatieplaats kampeert. Wat een afgang voor Club Brugge. De meegereisde fans lieten uiteraard hun onvrede merken, Simon Mignolet en co mochten het gaan uitleggen. Wat is daar allemaal gezegd? “Dat ze in moeilijke omstandigheden rustig moeten blijven”, vertelde Mignolet bij rechtenhouder Eleven. “Ze staan altijd achter ons. Nu is het moeilijk, maar ze mogen zichzelf ook niet in de problemen werken door standionverboden te krijgen en dat wij dan zonder supporters moeten spelen. Ze zijn positief, blijven achter de club staan. Ik ben blij dat ze zo reageren. Ondanks het feit dat je hen niet geeft wat ze verdienen.”

“We krijgen een penalty tegen in de eerste helft en het was een wedstrijd met veel duels en lange ballen”, ging de Gouden Schoen verder met een analyse van de match. “Je weet dat ze tegen degradatie vechten en dat ze er alles aan doen om je het moeilijk te maken. Wij zitten in een situatie waarin het moeilijker voetballen is dan wanneer je niets te verliezen hebt zoals Oostende.”

“In de tweede helft schakelden we om en probeerden we meer voetbal te brengen, maar kregen we op een spijtige manier de 2-0 tegen en dan was de match gespeeld. Ik kon me niet goed afzetten, ik schoof wat weg. Maar in die tweede helft creëerden we ook niet genoeg en gaven we ook nog te veel kansen weg. Dan maken ze nog de 3-0 op de counter, maar dat maakt niet zo veel uit”

Voor coach Scott Parker lijkt het er steeds benarder uit te zien. “Niet alleen de trainer komt onder druk, ook de spelers”, vindt Mignolet. “We moeten zelf in de spiegel kijken en zelf opstaan. Het is aan ons om punten te pakken en te winnen.”

Scott Parker: "Geen verklaring voor onze ondermaatse prestatie" "Onze prestatie tegen Gent was goed, maar vandaag speelden we een dramatische wedstrijd", aldus een ontgoochelde Scott Parker. "Ik heb er geen verklaring voor waarom het vandaag niet wou lukken. Ik ben enorm ontgoocheld. 12/30 is veel te weinig voor een ploeg als Club Brugge. Dit zijn de momenten dat je de rug moet rechten en een reactie moet tonen. Ik weet niet of ik tegen Benfica nog op de bank zit."