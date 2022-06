PORTRET. Op z’n eigen vrijgezellenavond met twee vrouwen in bed: Andy Carroll, die tests aflegt bij Club Brugge, sleept kwalijke reputatie mee

VOETBALHij was een goalgetter in zijn jonge jaren bij Newcastle maar is Andy Carroll dat op z’n 33ste ook nog? En is hij zijn wilde haren al kwijt? Het strafblad van de ex-international is namelijk verre van blanco. Een voorliefde voor drank en vrouwen bracht hem meer dan eens in de problemen. Wie is de vedette op retour die tests aflegde bij Club Brugge? Een portret. “Als Andy een goede voetballer en sportman wil zijn, dan moet hij minder drinken.”